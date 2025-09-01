День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:44

Москвичам рассказали о погодных сюрпризах первой недели осени

Синоптик Шувалов заявил, что к концу недели в Москве будет до 22 градусов тепла

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К концу первой осенней недели в Москве будет до 22 градусов тепла без осадков, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он отметил, что в будние дни температура продержится на уровне 18–19 градусов, но уже с четверга начнет повышаться. При этом, подчеркнул синоптик, с середины недели осень порадует большим количеством солнца.

Все дни предстоящей недели будут без осадков. Чуть прохладнее вторник-среда с дневной температурой 18–19 градусов. Теплее с большим количеством солнца на небе будет с четверга по субботу. Температура уже 20–22 градуса. Хорошая погода без осадков, но температурный фон всего лишь на 1–1,5 градуса выше климатической нормы, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в российских регионах ожидается теплый сентябрь. Он отметил, что температура воздуха выше нормы прогнозируется, в частности, на европейской территории страны, в Северо-Западном и Северо-Кавказском округах, а также на севере Сибири.

погода
синоптики
Москва
Россия
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
