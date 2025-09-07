Опубликованы новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов ФСИН: сбежавшие из СИЗО Екатеринбурга преступники могут быть в пуховике и кофте

Сбежавшие из екатеринбургского СИЗО Александр Черепанов и Иван Корюков могут быть одеты в черный пуховик Adidas и светлую шерстяную кофту, передает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области. За информацию об осужденных обещано денежное вознаграждение.

Внимание, новые приметы беглецов. Могут быть одеты в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяную кофту светлого цвета, резиновые сапоги, спортивные кроссовки, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что заключенные, которые сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, где-то раздобыли ключи от своих камер. Правоохранители проводят проверку случившегося. Уточнялось, что один из осужденных раздобыл два ключа: от своей камеры и так называемый проходной. Затем он освободил товарища. Мужчины пробрались к прогулочному коридору, а оттуда на крышу и сбежали.

До этого член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что халатность или коррупция сотрудников СИЗО № 1 в Екатеринбурге могла стать причиной побега двух опасных преступников. По ее словам, сбежать из любого исправительного учреждения крайне сложно.