В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров Госдума ужесточила наказание за дезертирство для бывших заключенных

Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности за дезертирство для лиц, прежде осужденных и освобожденных для военной службы. Максимальный срок наказания по таким делам увеличен до 20 лет лишения свободы. Заседание транслируется на сайте нижнего парламента.

Согласно закону, за дезертирство бывших заключенных, которых освободили ради службы или по просьбе командования приостановили их дела, будут сажать на срок от 10 до 20 лет. Также ужесточается ответственность за самовольное оставление воинской части.

За отсутствие от двух до 10 суток бывшим заключенным будет грозить от двух до шести лет колонии, от 10 суток до месяца — от трех до восьми лет. Если военнослужащий не возвращается в часть более чем на месяц или не является на службу без уважительных причин, наказание составит от семи до 12 лет лишения свободы.

Отдельно в законе прописано наказание за уклонение от службы через симуляцию болезни. За это для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением службы предусмотрено лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил ввести обязательный учет бывших заключенных, вернувшихся из зоны военной операции. Он уточнил, что эта инициатива пока не находит поддержки, поскольку «никому не хочется за это браться».