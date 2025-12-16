Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:28

В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров

Госдума ужесточила наказание за дезертирство для бывших заключенных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности за дезертирство для лиц, прежде осужденных и освобожденных для военной службы. Максимальный срок наказания по таким делам увеличен до 20 лет лишения свободы. Заседание транслируется на сайте нижнего парламента.

Согласно закону, за дезертирство бывших заключенных, которых освободили ради службы или по просьбе командования приостановили их дела, будут сажать на срок от 10 до 20 лет. Также ужесточается ответственность за самовольное оставление воинской части.

За отсутствие от двух до 10 суток бывшим заключенным будет грозить от двух до шести лет колонии, от 10 суток до месяца — от трех до восьми лет. Если военнослужащий не возвращается в часть более чем на месяц или не является на службу без уважительных причин, наказание составит от семи до 12 лет лишения свободы.

Отдельно в законе прописано наказание за уклонение от службы через симуляцию болезни. За это для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением службы предусмотрено лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил ввести обязательный учет бывших заключенных, вернувшихся из зоны военной операции. Он уточнил, что эта инициатива пока не находит поддержки, поскольку «никому не хочется за это браться».

законы
Госдума
дезертиры
наказания
заключенные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума создаст объединение для защиты молодежи от экстремистских движений
«Драка будет сильнейшая»: экс-нардеп о причинах возможных конфликтов в Раде
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по делу Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.