02 сентября 2025 в 09:56

В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале

Меркачева: причиной побега террористов на Урале могла стать коррупция в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Халатность или коррупция сотрудников СИЗО №1 в Екатеринбурге могла стать причиной побега двух особо опасных преступников, считает член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, сбежать из любого исправительного учреждения очень сложно.

Конечно, возможна и коррупционная составляющая: заключенных за руки, якобы в рамках каких-то мероприятий, просто могли провести до КПП. Но тут, конечно, к тем, кто это сделал, сразу возникают вопросы, — объяснила Меркачева.

Член СПЧ добавила, что за побеги «сильно летят головы». Она подчеркнула, что представители ФСИН хранят молчание, потому что на кону могла оказаться чья-то карьера.

Меркачева также назвала СИЗО №1 легендарным изолятором. Она напомнила, что это старейшее пенитенциарное учреждение на Среднем Урале, которому минувшим летом исполнилось 197 лет.

Побег заключенных произошел 31 августа, подробности на текущий момент неизвестны. По данным СМИ, сбежавшие обвиняются по статье «Террористический акт» и считаются особо опасными.

