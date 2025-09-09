Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 05:26

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

«Финуслуги»: семь крупнейших банков в России снизили ставки по вкладам

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крупнейшие российские банки начали снижение процентных ставок по депозитам в преддверии очередного заседания ЦБ. Согласно данным маркетплейса «Финуслуги», за первую неделю сентября семь из двадцати ведущих финансовых организаций уменьшили доходность вкладов, при этом лишь один банк повысил ставки.

Из топ-20 банков семь снизили ставки по вкладам, один из банков — повысил, — указано в сообщении.

Тренд затронул все основные сроки размещения средств. Предполагается, что он будет распространяться и на другие организации.

В среднем по топ-20 банкам ставки по трехлетним вкладам опустились до 9,62%, по полуторагодовым — до 10,62%, по годовым — до 13,49%, по полугодовым — до 14,58%, а по трехмесячным — до 15,59%.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок становится лучшим вариантом для долгосрочных вложений в сложившихся реалиях. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказывал, что у россиян на счетах накопились рекордные суммы, и многих из них интересует, куда эти деньги выгоднее направить. Он отметил, что высокие ставки по вкладам в последние годы приучили граждан зарабатывать на своих деньгах. Однако ставки постепенно будут снижаться, и, в связи с этим, фондовый рынок открывает больше возможностей для роста капитала.

вклады
банки
финансы
снижение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Здание дельфинария и крокодиловой фермы вспыхнуло под Краснодаром
Эксперт по ЖКХ ответил, что может грозить за высаживание цветов у подъезда
Уничтожили орудия, укрепления и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 сентября
В Совфеде назвали способ решить проблему появления змей в квартирах
Беспилотник мог атаковать судно флотилии Тунберг
Россиян предупредили о последствиях отказа от завтрака
Украинские наемники жестоко расправлялись с пленными
Ушел с головой в работу и хранит верность Заворотнюк: где сейчас Чернышев
Российского предпринимателя отправили в СИЗО из-за госизмены
Мирный житель погиб при ударе дронов ВСУ по Сочи
Офисным работникам дали советы, как избежать болей в спине
Крупные российские банки снизили ставки по вкладам
В Совфеде призвали ужесточить требования к питомникам и передержкам
Американцы начали сбор средств для убийцы украинской беженки
Россиян предупредили о риске увольнения из-за обеда за рабочим столом
Роструд напомнил, как работают россияне в предпраздничные дни
В команде Трампа оценили «жизнеспособность» БРИКС без США
Врач раскрыла, как уберечь детей от отравления грибами
Стало известно о попытках мошенников обмануть Пескова
Личная жизнь, Гуф, пластика, слова об эмиграции: как живет Кети Топурия
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.