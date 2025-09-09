Крупные российские банки снизили ставки по вкладам «Финуслуги»: семь крупнейших банков в России снизили ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки начали снижение процентных ставок по депозитам в преддверии очередного заседания ЦБ. Согласно данным маркетплейса «Финуслуги», за первую неделю сентября семь из двадцати ведущих финансовых организаций уменьшили доходность вкладов, при этом лишь один банк повысил ставки.

Из топ-20 банков семь снизили ставки по вкладам, один из банков — повысил, — указано в сообщении.

Тренд затронул все основные сроки размещения средств. Предполагается, что он будет распространяться и на другие организации.

В среднем по топ-20 банкам ставки по трехлетним вкладам опустились до 9,62%, по полуторагодовым — до 10,62%, по годовым — до 13,49%, по полугодовым — до 14,58%, а по трехмесячным — до 15,59%.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок становится лучшим вариантом для долгосрочных вложений в сложившихся реалиях. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказывал, что у россиян на счетах накопились рекордные суммы, и многих из них интересует, куда эти деньги выгоднее направить. Он отметил, что высокие ставки по вкладам в последние годы приучили граждан зарабатывать на своих деньгах. Однако ставки постепенно будут снижаться, и, в связи с этим, фондовый рынок открывает больше возможностей для роста капитала.