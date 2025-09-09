Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 05:00

Россиян предупредили о риске увольнения из-за обеда за рабочим столом

Юрист Айвар: работодатель может уволить сотрудника за обед за рабочим столом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работодатель имеет право уволить сотрудника из-за обеда за рабочим столом, если данный запрет прописан в правилах внутреннего трудового распорядка, заявила NEWS.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар. По ее словам, юридическим обоснованием является статья 192 ТК РФ о дисциплинарных взысканиях.

Может ли работодатель запретить есть за рабочим местом? Да, формально может. Это вытекает из права работодателя устанавливать правила внутреннего трудового распорядка. В ПВТР, локальных актах или инструкциях по охране труда может быть прямо прописано, что за рабочим столом запрещено принимать пищу, для этого предназначены специально оборудованные комнаты. Если работник нарушает внутренние правила, к нему можно применить меры дисциплинарного взыскания по ст. 192 ТК РФ: замечание, выговор или увольнение, — сказала Айвар.

Она уточнила, что сотрудник также может лишиться премии, если доплата осуществляется в качестве стимула при отсутствии дисциплинарных взысканий или при добросовестном исполнении обязанностей. Кроме того, отметила юрист, работодатель имеет право наложить штраф, если обед за рабочим столом нанес материальный ущерб компании.

Запрет на еду за столом может быть обусловлен требованиями охраны труда, например, если работа связана с техникой, компьютерами, документами или оборудованием. СанПиН предписывает, что прием пищи должен быть организован в специально выделенных местах. Обед за рабочим столом также может нарушать корпоративную культуру, — добавила Айвар.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что в России стоит ввести меры ответственности вплоть до штрафов и увольнения для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте. По его мнению, подобное поведение подрывает устои общества и ведет к разрушению института семьи.

работа
сотрудники
юристы
законы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
