Врач раскрыла, как уберечь детей от отравления грибами Педиатр Олешкевич: собранные грибы нельзя давать детям даже после варки

Собранные в лесу грибы даже после варки нельзя давать детям до двух лет, заявила NEWS.ru врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич. По ее словам, также важно следить, чтобы ребенок случайно не попробовал на вкус найденный в парке или на площадке гриб.

Каждый год в мире фиксируются сотни случаев отравления грибами у детей. Для ребенка даже небольшой кусочек может оказаться критическим. Очень важно следить, чтобы в грибной сезон ребенок не решил попробовать случайно найденный в парке или на детской площадке гриб на вкус. Детям до двух лет не стоит давать грибы даже после термической обработки. Соленья и консервированные грибы стоит употреблять, только если вы уверены в них на 100%, — сказала Олешкевич.

Как подчеркнула врач, если возникло подозрение, что ребенок мог съесть незнакомый или дикий гриб, то необходимо сразу обращаться в больницу. По словам специалиста, не стоит ждать появления симптомов.

Многие опасные отравления развиваются коварно: сначала становится плохо, потом «вроде легче», а затем состояние резко ухудшается из-за поражения печени или почек, — добавила Олешкевич.

Ранее терапевт Дарья Умрик заявила, что беременным лучше отказаться от грибов из-за риска отравления. По ее словам, данный продукт является трудным для переваривания, поэтому его лучше не употреблять во время вынашивания ребенка и кормления.