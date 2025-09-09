Восьмилетняя девочка едва не задохнулась от колоска в бронхах

Восьмилетняя девочка едва не задохнулась от колоска в бронхах В Москве восьмилетняя девочка вдохнула колосок и попала в больницу

В Москве восьмилетняя девочка во время игры вдохнула колосок и резко почувствовала себя плохо, сообщил департамент здравоохранения столицы в своем Telegram-канале. Ее доставили в больницу, где провели операцию. По словам детского хирурга Аркадия Скрыльника, инородное тело попало в бронхи ребенка.

Компьютерная томография показала признаки закупорки бронха, что свидетельствовало о наличии инородного тела, — рассказал Скрыльник.

Отмечается, что после того, как колосок попал в бронхи, у девочки появился сухой кашель, также поднялась температура. Через некоторое время после удаления инородного тела состояние москвички улучшилось, вскоре ее выписали из больницы.

Ранее в Московской области специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 13-летнему мальчику, которому случайно попали в глаз каштаном. Ребенка госпитализировали с открытой травмой глаза и травматической катарактой.

До этого в Подмосковье врачи спасли 16-летнего подростка с серьезным ранением руки. Юноша получил повреждение в момент, когда неудачно вытащил нож из дерева.