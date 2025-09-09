Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:39

Восьмилетняя девочка едва не задохнулась от колоска в бронхах

В Москве восьмилетняя девочка вдохнула колосок и попала в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве восьмилетняя девочка во время игры вдохнула колосок и резко почувствовала себя плохо, сообщил департамент здравоохранения столицы в своем Telegram-канале. Ее доставили в больницу, где провели операцию. По словам детского хирурга Аркадия Скрыльника, инородное тело попало в бронхи ребенка.

Компьютерная томография показала признаки закупорки бронха, что свидетельствовало о наличии инородного тела, — рассказал Скрыльник.

Отмечается, что после того, как колосок попал в бронхи, у девочки появился сухой кашель, также поднялась температура. Через некоторое время после удаления инородного тела состояние москвички улучшилось, вскоре ее выписали из больницы.

Ранее в Московской области специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 13-летнему мальчику, которому случайно попали в глаз каштаном. Ребенка госпитализировали с открытой травмой глаза и травматической катарактой.

До этого в Подмосковье врачи спасли 16-летнего подростка с серьезным ранением руки. Юноша получил повреждение в момент, когда неудачно вытащил нож из дерева.

Россия
Москва
девочки
больницы
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Названа средняя стоимость осенней поездки по России на двоих в 2025 году
Удары по Украине сегодня, 9 сентября: что известно, список пораженных целей
На Украине объяснили скандальный отъезд экс-министра
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.