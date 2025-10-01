Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:55

«За победой»: российские спортсмены раскрыли, как проходят Игры стран СНГ

Российские бадминтонисты на Играх стран СНГ выразили надежду на победу в финале

Вячеслав Селезнев и Алексей Иванов Вячеслав Селезнев и Алексей Иванов Фото: NEWS.ru

Российские бадминтонисты Вячеслав Селезнев и Алексей Иванов, выступающие на Играх стран СНГ, рассказали корреспонденту NEWS.ru, что рассчитывают на победу в финале, чтобы вернуться в Россию с золотой медалью. По их словам, в полуфинальном матче они выступили «очень достойно».

Мы показали все, что умеем, все, чему тренировались. Сыграли достойно, выиграли, мы очень рады. <…> Мы сыграли очень достойно, обыграли достойных соперников. Надеюсь, финал выиграем, привезем в Россию золото, — поделились спортсмены.

Селезнев и Иванов также прокомментировали крики местных болельщиков, которые поддерживали их соперников. По словам ребят, они старались не обращать на них внимания.

Чуть было тяжело слышать звуки болельщиков, которые в твой адрес что-то плохое говорят. Но мы не обращали на это внимания и играли дальше, — отметил Иванов.

Спортсмены подчеркнули, что Игры стран СНГ позволили им оценить уровень европейских соперников. Они также пообещали становиться лишь лучше и достигать новых результатов.

Ранее капитан российской юношеской сборной U-15 Егор Шилкин высоко оценил организацию Игр стран СНГ и сообщил, что его команду вкусно и качественно кормят. Футболист отказался давать точные прогнозы по поводу победы его команды в предстоящем матче против сборной Азербайджана, но пообещал, что они сделают все возможное для победы.

Россия
спорт
бадминтон
игры
СНГ
соревнования
