«За победой»: российские спортсмены раскрыли, как проходят Игры стран СНГ Российские бадминтонисты на Играх стран СНГ выразили надежду на победу в финале

Российские бадминтонисты Вячеслав Селезнев и Алексей Иванов, выступающие на Играх стран СНГ, рассказали корреспонденту NEWS.ru, что рассчитывают на победу в финале, чтобы вернуться в Россию с золотой медалью. По их словам, в полуфинальном матче они выступили «очень достойно».

Мы показали все, что умеем, все, чему тренировались. Сыграли достойно, выиграли, мы очень рады. <…> Мы сыграли очень достойно, обыграли достойных соперников. Надеюсь, финал выиграем, привезем в Россию золото, — поделились спортсмены.

Селезнев и Иванов также прокомментировали крики местных болельщиков, которые поддерживали их соперников. По словам ребят, они старались не обращать на них внимания.

Чуть было тяжело слышать звуки болельщиков, которые в твой адрес что-то плохое говорят. Но мы не обращали на это внимания и играли дальше, — отметил Иванов.

Спортсмены подчеркнули, что Игры стран СНГ позволили им оценить уровень европейских соперников. Они также пообещали становиться лишь лучше и достигать новых результатов.

