Названа средняя стоимость осенней поездки по России на двоих в 2025 году

Средняя стоимость поездки по России на двоих в этом году составит около 49 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Туту». Среди зарубежных направлений этой осенью наиболее востребованными оказались Узбекистан, Азербайджан и Турция.

В среднем осенняя поездка на двоих по России обойдется в 49 тысяч рублей. <…> Из зарубежных направлений в сентябре — октябре у россиян востребованы Узбекистан (23%), Азербайджан (10%) и Турция (9%), — говорится в публикации.

Уточняется, что большинство россиян проведут эту осенью в столицах, Краснодарском крае, Узбекистане и Турции. Вместе с этим среди российских туристов поднялся спрос на поездки в Карелию, Грузию и Китай.

Ранее сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил разрешить в России китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay. По его словам, также необходимо ввести российские системы — СБП и «Мир» — в Китае. Титов убежедн, что такие меры положительно повлияют на туризм.