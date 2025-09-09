Трампу посоветовали удвоить дипломатические усилия после одной фразы Путина RS: Трампу нужно удвоить дипломатические усилия после слов Путина об Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен удвоить дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, считают аналитики Responsible Statecraft. Таким образом авторы публикации отреагировали на заявление лидера России Владимира Путина, что договориться о приемлемом варианте прекращения боевых действий реально, если восторжествует здравый смысл.

Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению войны в Украине, — говорится в материале.

Обозреватели добавили, что Трампу придется игнорировать голоса, призывающие его ввести новые санкции против России или оказать на нее военное давление. При этом они предположили, что такое решение президента США может оказаться непопулярным.

Ранее Трамп выразил недовольство текущей ситуацией, связанной с отношениями между Россией и Украиной. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта.