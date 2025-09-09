Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен Лавров назвал обвинения в GPS-атаке со стороны РФ на самолет фон дер Ляйен дурью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отверг обвинения Евросоюза в причастности к якобы имевшей место атаке на самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ходе пресс-конференции, транслировавшийся на сайте ведомства, глава МИД РФ охарактеризовал эти заявления как несостоятельные и абсурдные.

Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS, и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали, — подчеркнул Лавров.

Министр привел данный случай в качестве примера регулярного распространения Западом ложной информации, направленной против России. Он отметил, что подобные методы работы стали привычной практикой для отдельных политиков и структур.

Ранее поступила информация о том, что самолет, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку без использования GPS. Отказ навигационной системы произошел во время попытки приземлиться в аэропорту Пловдива в Болгарии 31 августа. Сбои в работе связи фиксировались на всей территории аэропорта.

Позже портал Global Factchecking Network (GFCN) сообщил, что полет самолета фон дер Ляйен в Болгарию проходил в штатном режиме без существенных задержек. К такому выводу авторы расследования пришли, основываясь на данных открытых источников и официальных материалов.