09 сентября 2025 в 16:41

Финляндия потребовала ввести пошлины на весь экспорт России в ЕС

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во время поездки в Берлин потребовала ввести пошлины в отношении всего экспорта России на внутренний рынок Европейского союза, выступление дипломата транслировала пресс-служба МИД Германии. Валтонен подчеркнула, что Европа «никогда не должна попадать в зависимость».

Я выступаю за то, чтобы мы обложили любой экспорт России на внутренний рынок ЕС пошлинами. Мы никогда не должны попадать в зависимость, — сказала финский министр.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что Финляндия превращается в рассадник фашизма. По его словам, безответственная политика финских властей может привести к конфликту с Россией. Депутат добавил, что жалеет финский народ, который оказался в сложном положении.

Схожее мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, после смены политической элиты Финляндия стремительно трансформировалась в анти-Россию.

Евросоюз
Европа
Финляндия
пошлины
экспорт
санкции
