Пошлины Трампа неожиданным образом отразились на кофе и говядине

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, создали нерациональную ситуацию в торговле кофе и говядиной, обратил внимание глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку. По его словам, которые приводит РИА Новости, страны Латинской Америки начали больше поставлять такую продукцию в США, однако сами вынуждены закупать ее в Бразилии.

США ввели пошлину в 50% на говядину из Бразилии, ключевого экспортера. Это создает окно возможностей для третьих стран, например для Мексики. Только вот при росте экспорта в США мексиканцам нужно импортировать на свой же рынок. И здесь Бразилия нарастила поставки в Мексику, — объяснил собеседник агентства.

Вместе с этим бразильские экспортеры выразили заинтересованность в поставке морепродуктов в Россию. Как отметил глава офиса ApexBrasil, такие настроения усилились на фоне новых пошлин на рынке США. В Бразилии надеются получить соответствующее разрешение для компаний.