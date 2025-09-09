Трамп заявил, что РФ оттягивает решение по заключению мира на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение в беседе с радиоведущим Стивом Розенбергом на радио WABC, что Россия якобы оттягивает урегулирование украинского кризиса. Вместе с тем глава Белого дома заявил о намерении добиться сделки по Украине.

Ранее президент США выразил недовольство ситуацией между Россией и Украиной. Он заявил, что надеется на скорое урегулирование кризиса, заверив, что это будет сделано.

Также Трамп отметил, что урегулирование кризиса на Украине затруднено из-за Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, объяснив это неприязнью между ними. Глава Белого дома добавил, что считал разрешение этой ситуации простой задачей, однако на деле все обстоит намного сложнее.

Депутат ГД Алексей Чепа считает, что дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для Москвы. По его словам, кризис можно завершить лишь за столом переговоров, но для ускорения процесса нужно движение на фронтах. Парламентарий уверен, что чем эффективнее российские военные будут на поле боя, тем быстрее будет проходить диалог на дипломатическом уровне.