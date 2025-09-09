Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 20:26

Трамп заявил, что РФ оттягивает решение по заключению мира на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказал мнение в беседе с радиоведущим Стивом Розенбергом на радио WABC, что Россия якобы оттягивает урегулирование украинского кризиса. Вместе с тем глава Белого дома заявил о намерении добиться сделки по Украине.

Ранее президент США выразил недовольство ситуацией между Россией и Украиной. Он заявил, что надеется на скорое урегулирование кризиса, заверив, что это будет сделано.

Также Трамп отметил, что урегулирование кризиса на Украине затруднено из-за Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, объяснив это неприязнью между ними. Глава Белого дома добавил, что считал разрешение этой ситуации простой задачей, однако на деле все обстоит намного сложнее.

Депутат ГД Алексей Чепа считает, что дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для Москвы. По его словам, кризис можно завершить лишь за столом переговоров, но для ускорения процесса нужно движение на фронтах. Парламентарий уверен, что чем эффективнее российские военные будут на поле боя, тем быстрее будет проходить диалог на дипломатическом уровне.

Дональд Трамп
Россия
Украина
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС хочет закрыть небо Украины ракетами США: Трамп пойдет на конфликт с РФ?
В Петербурге мясник изнасиловал школьницу
Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино
Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян
Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино
Стало известно отношение Трампа к удару Израиля по Катару
В Свердловской области 14-летний хоккеист умер во время тренировки
Суд вернул государству дворец культуры в Санкт-Петербурге
В США раскрыли возможные детали мирного соглашения по Украине
МИД Белоруссии осудил высылку своего дипломата из Польши
На юге России произошло землетрясение
В Белом доме ответили на вопрос о новом звонке Трампа Путину
В Брянской области спасли изрезанную ножом собаку
В Белом доме раскритиковали Израиль за бомбардировку Катара
Apple презентовала самый тонкий iPhone Air за всю историю компании
Российская вакцина от рака готова. Как ее получить, кому достанется первой
Появилась новая информация о пропавшем в Босфоре пловце
Робот впервые помог российским врачам провести сложную операцию
До 2 млн в месяц: у кого в РФ будут самые высокие зарплаты в 2026 году
Новая компания Воложа обогнала «Яндекс» по капитализации
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.