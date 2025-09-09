Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал Глава ФАР: в охваченном протестами Непале находится много альпинистов из России

Группа российских альпинистов направляется в Непал для совершения запланированных восхождений, несмотря на массовые протесты в этой стране, сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в беседе с ТАСС. По его словам, в настоящее время в Непале уже находится значительное количество российских спортсменов.

Глава ФАР уточнил, что команда из Ростова-на-Дону вылетает из Дубая и планирует приземлиться в столице Непала. По его словам, после этого они сразу отправятся покорять горные вершины.

Они прилетят в столицу, потом отправятся в горы. Насколько знаю, там уже все затихает. Поэтому не переживаем за безопасность, — сказал Пятницин.

Напряженная политическая ситуация в Непале возникла после решения правительства ввести ограничения на работу нескольких популярных социальных сетей. Это вызвало массовые акции протеста с тысячами участников в Катманду и других крупных городах.

Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что участники антиправительственных протестов в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы. По данным источника, то же самое произошло с четырьмя правительственными транспортными средствами.