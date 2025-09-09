Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 17:32

Политолог ответил, какую страну могут порадовать массовые протесты в Непале

Политолог Кортунов: массовые протесты в Непале могут порадовать США

В Непале продолжаются протесты против коррупции и запрета социальных сетей В Непале продолжаются протесты против коррупции и запрета социальных сетей Фото: EPA/ТАСС

Массовые протесты в Непале могут сыграть на руку Соединенным Штатам, которые обеспокоены сближением Индии и Китая, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. Однако, по его словам, Вашингтон вряд ли сможет оказать серьезное влияние на ситуацию в азиатской стране, поскольку беспорядки начались из-за внутренних проблем.

Если происходящее в Непале начнет негативно воздействовать на отношения между Индией и Китаем, то это развитие событий будет приветствоваться во многих странах Запада, в частности в Соединенных Штатах, которые обеспокоены сближением Нью-Дели и Пекина. Но я не думаю, что США могут сейчас как-то серьезно повлиять на ситуацию внутри Непала. Все-таки там есть объективные внутренние обстоятельства, которые к этому привели. Если возникнет какая-то конфликтная ситуация между Пекином и Нью-Дели, тогда, вероятно, в Вашингтоне будут стараться использовать ее в своих интересах, — высказался Кортунов.

Он подчеркнул, что именно Индия всегда оказывала существенное внешнее воздействие на Непал. Однако, по его словам, Нью-Дели невыгодна дестабилизация в соседнем государстве, с которым у него имеются политические и торговые отношения.

Ранее российский турист, находящийся в Катманду, рассказал, что полиция Непала сбежала из-за массовых протестов, которые переросли в поджоги административных зданий и домов политиков. По его словам, обстановка в городе несколько разрядилась и порядок теперь контролирует армия, в то время как протестующие празднуют свою временную победу.

