В Непале протестующие раздели и унизили министра финансов

В Непале протестующие раздели до нижнего белья министра финансов Прасада Пауделя, надели на него шлем и попытались прогнать по реке, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на фоне массовых митингов.

На опубликованных кадрах видно, как Паудель получает нокдаун, пытаясь убежать от разъяренной толпы. Затем митингующие снимают с него одежду до нижнего белья и некоторое время волокут по дороге. Попытка чиновника спастись, прыгнув в реку, также не удалась: протестующие продолжили преследование. Они также выкрикивали лозунги против коррупции, безработицы и низких доходов населения.

Ранее протестующие в Непале подожгли международный аэропорт имени Гаутамы Будды в городе Бхайрахава, а также уничтожили четыре правительственных транспортных средства. Около тысячи демонстрантов ворвались на территорию аэропорта, повредили имущество и автомобили службы безопасности.

Политолог Андрей Кортунов заявил, что ситуация в Непале вызвана глубоким системным кризисом и жесткими действиями властей. Изначальным поводом стал запрет соцсетей, но силовое подавление митингов радикализировало протест, расширив требования до борьбы с коррупцией, безработицей и некомпетентностью власти.