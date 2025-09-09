В Брянской области спасли изрезанную ножом собаку

В поселке Мичуринский в Брянской области нашли изрезанную ножом собаку, сообщил Telegram-канал «Подслушано Брянск». Согласно данным источника, животное доставили в ветеринарную клинику, где ему провели операцию. Спасти собаку удалось благодаря помощи волонтеров. По словам местных жителей, это не первый подобный случай.

Этот пес был очень добрым и ласковым, он всегда был рядом с детьми, провожал их в школу и встречал, — рассказали жители поселка.

Ранее в Забайкальском крае житель Краснокаменска был осужден на год исправительных работ за убийство чужой собаки гаечным ключом. Инцидент произошел в селе Маргуцек: мужчина заманил животное во двор и нанес удары при малолетних детях, что привело к гибели питомца.

Позднее в Новороссийске мужчина ударил палкой чихуа-хуа весом менее двух килограммов, после чего испуганное животное выбежало на дорогу и погибло под колесами автомобиля. Инцидент произошел после того, как собака облаяла проходившую мимо девочку. Хозяйка обнаружила питомца мертвым на проезжей части спустя несколько часов.