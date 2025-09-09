Суд вернул государству дворец культуры в Санкт-Петербурге Суд по иску Генпрокуратуры национализировал ДК им. Кирова в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил изъять из незаконного владения у частных собственников федеральный памятник архитектуры — Дворец культуры имени С. М. Кирова на Васильевском острове, передает ТАСС. Решение можно будет обжаловать в течение месяца.

Суд решил: истребовать из владения ООО «ДК Кирова» в пользу Российской Федерации нежилое здание, — заявила судья Александра Варенникова.

Генпрокуратура на заседании настаивала на своих требованиях, а представители ответчика, его совладельцев и профсоюзов возражали, прося отказать в иске. Они настаивали на том, что у государства отсутствуют права собственности на здания Дворца культуры.

Ранее управляющая компания «Южуралзолота» перешла в собственность государства. Теперь учредителем указана Российская Федерация, интересы которой представляет Росимущество. Руководителем компании по прежнему значится Константин Струков.

До этого Московский арбитражный суд обратил в доход государства 100% долей головных компаний ГК «Главпродукт» и имущество их главы Леонида Смирнова. Генпрокуратура добилась такого решения, обвинив бизнесмена в незаконном выводе капитала за рубеж в обход контрсанкций.