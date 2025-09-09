Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Муж уличенной в измене на концерте Coldplay впервые высказался о скандале

Винодел Кэбот рассказал, что расстался с женой до ее измены на концерте Coldplay

Кристин Кэбот и Энди Байрон Кристин Кэбот и Энди Байрон Фото: X via Bestimage/Legion-media.ru

Предприниматель из Массачусетса Эндрю Кэбот впервые высказался о скандальной ситуации, связанной с его супругой Кристин Кэбот, и заявил, что расстался с супругой по-дружески и тайно за несколько недель до ставшего вирусным концерта, сообщает People. В июле его жену заметили на выступлении группы Coldplay в объятиях начальника Энди Байрона.

Их решение о разводе было принято еще до того вечера. Теперь, когда заявление о разводе стало достоянием общественности, Эндрю надеется, что это положит конец спекуляциям и позволит его семье сохранить конфиденциальность, которую они всегда ценили, — отметил представитель Кэбота.

Энди Байрон лишился поста главы технологической компании, после того как попал в объектив «камеры для поцелуев». На видеозаписи он обнимался с 52-летней Кристин Кэбот, которая в тот период занимала должность HR-директора в его фирме. Данный эпизод быстро стал вирусным в интернете. Солист группы Coldplay Крис Мартин тогда пошутил, что эта пара либо состоит в тайных отношениях, либо просто очень застенчива. В конечном счете Кристин Кэбот также была уволена из компании.

Ранее в социальных сетях стало популярным видео с концерта группы Coldplay в Сеуле, на записи солист коллектива Крис Мартин обращается к одному из зрителей с вопросом о его происхождении. Узнав, что молодой человек приехал из России, музыкант назвал его братом и исполнил для него песню. Другие присутствующие на концерте зрители также поддержали россиянина. Крис Мартин также добавил, что группа не исключает возможности организации концерта в России в будущем.

