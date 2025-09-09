Муж уличенной в измене на концерте Coldplay впервые высказался о скандале Винодел Кэбот рассказал, что расстался с женой до ее измены на концерте Coldplay

Предприниматель из Массачусетса Эндрю Кэбот впервые высказался о скандальной ситуации, связанной с его супругой Кристин Кэбот, и заявил, что расстался с супругой по-дружески и тайно за несколько недель до ставшего вирусным концерта, сообщает People. В июле его жену заметили на выступлении группы Coldplay в объятиях начальника Энди Байрона.

Их решение о разводе было принято еще до того вечера. Теперь, когда заявление о разводе стало достоянием общественности, Эндрю надеется, что это положит конец спекуляциям и позволит его семье сохранить конфиденциальность, которую они всегда ценили, — отметил представитель Кэбота.

Энди Байрон лишился поста главы технологической компании, после того как попал в объектив «камеры для поцелуев». На видеозаписи он обнимался с 52-летней Кристин Кэбот, которая в тот период занимала должность HR-директора в его фирме. Данный эпизод быстро стал вирусным в интернете. Солист группы Coldplay Крис Мартин тогда пошутил, что эта пара либо состоит в тайных отношениях, либо просто очень застенчива. В конечном счете Кристин Кэбот также была уволена из компании.

