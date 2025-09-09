Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно отношение Трампа к удару Израиля по Катару

Ливитт: Трамп видит в ударе Израиля по Катару возможность к установлению мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп видит в израильском ударе по Катару возможность к установлению мира на Ближнем Востоке, заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт во время общения с прессой, которое транслировалось на официальном YouTube-канале американской администрации. При этом саму атаку он называет «печальным инцидентом», подчеркнули в Белом доме.

Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира, — отметила Ливитт.

При этом ранее представитель Белого дома отмечала, что Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию с атакой на ХАМАС и заверил катарские власти, что подобных атак больше не будет. Односторонний удар Израиля по Дохе не продвигает цели Израиля и США, отметил он.

Ранее журналисты Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников заявили, что США дали согласие на операцию Израиля против лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре. Они уточнили, что американская администрация была заранее осведомлена о планах Тель-Авива и согласовала эти действия.

