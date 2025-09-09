Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:56

В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар

Jerusalem Post: Израиль согласовал с США удары по ХАМАС в Катаре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США одобрили проведение Израилем операции против руководителей палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильских официальных лиц. По словам журналистов, американская администрация заранее знала о планах Тель-Авива и согласовала с ним подобные действия.

США знали об атаке заранее и дали зеленый свет на ее проведение, — говорится в материале.

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль совершил удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе. Он отметил, что атака затронула жилые дома и создала угрозу для безопасности мирных жителей. Дипломат также отметил, что Катар категорически осуждает это «подлое нападение» и считает действия Израиля явным нарушением международного права.

Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сообщил, что воздушный удар по Дохе был нацелен на высшее руководство палестинского движения. По его словам, целью операции стали организаторы атаки на Израиль, произошедшей 7 октября 2023 года.

ХАМАС
Израиль
Катар
США
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту
Руководство ХАМАС отреагировало на удар Израиля по Катару
Трамп нашел виноватого в затягивании украинского кризиса
Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»
Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий
Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова
Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским
«У Сережи все та же рожа»: Кудрявцева и Гордон обратились к Шнуру
Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии
Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Один из крупнейших дворцов Азии полностью уничтожен пламенем
«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи
Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора
К чему снится бывшая девушка парня: толкование для него и для неё
Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше
Протесты в Непале добрались до границ соседней страны
Бюджет России показал рекордное снижение дефицита
В Казахстане отменили концерт Гагариной
Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин
Путину представили «молодильную клубнику»
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.