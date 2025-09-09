В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар Jerusalem Post: Израиль согласовал с США удары по ХАМАС в Катаре

США одобрили проведение Израилем операции против руководителей палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильских официальных лиц. По словам журналистов, американская администрация заранее знала о планах Тель-Авива и согласовала с ним подобные действия.

США знали об атаке заранее и дали зеленый свет на ее проведение, — говорится в материале.

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль совершил удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе. Он отметил, что атака затронула жилые дома и создала угрозу для безопасности мирных жителей. Дипломат также отметил, что Катар категорически осуждает это «подлое нападение» и считает действия Израиля явным нарушением международного права.

Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сообщил, что воздушный удар по Дохе был нацелен на высшее руководство палестинского движения. По его словам, целью операции стали организаторы атаки на Израиль, произошедшей 7 октября 2023 года.