Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов Politico: Белый дом ограничил прессе доступ в отдел по связям с общественностью

Администрация Белого дома ввела новые правила посещения для представителей СМИ, сообщает газета Politico. Соответствующие изменения были объявлены в служебной записке, распространенной пресс-секретарем Кэролайн Левитт и директором по коммуникациям Стивеном Чуном.

Согласно новому регламенту, журналисты потеряли возможность свободного доступа в отдел по связям с общественностью, расположенный в Западном крыле. Для любых контактов с сотрудниками пресс-службы теперь требуется обязательное предварительное согласование и запись на прием.

Как поясняется в документе, такие меры обусловлены недавними структурными преобразованиями внутри администрации. В частности, на сотрудников пресс-службы были дополнительно возложены функции, связанные с обеспечением деятельности Совета национальной безопасности.

В этой связи представители пресс-службы регулярно работают с документами, содержащими секретные сведения. Новый порядок взаимодействия с журналистами призван обеспечить необходимый уровень защиты служебной информации.

Ранее стало известно, что Трамп распорядился снести восточное крыло Белого дома, чтобы построить большой бальный зал. Здание было возведено при администрации экс-президента Теодора Рузвельта. По словам Трампа, деньги на реконструкцию выделяют спонсоры. Также республиканец вкладывает свои личные средства. Стоимость проекта уже выросла до $300 млн (около 24 млрд рублей).