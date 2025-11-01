Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 16:58

В США суд заблокировал один указ Трампа

Федеральный суд США заблокировал указ Трампа о проверке гражданства избирателей

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Consolidated News Photos/Global Look Press

Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа о подтверждении гражданства при регистрации избирателей, передает газета New York Times. Решение принято судьей Коллин Коллар-Котелли, которая признала данное распоряжение неправомочным.

В своем постановлении судья указала, что, согласно американской Конституции, регулирование избирательных процедур относится к компетенции штатов и Конгресса США. Она подчеркнула, что президент не обладает полномочиями самостоятельно вносить подобные изменения в федеральное законодательство.

Инициатива администрации Трампа, подписанная в марте этого года, требовала от граждан предоставления документов, удостоверяющих американское гражданство, при регистрации для участия в федеральных выборах. Против этого указа сразу же выступили представители Демократической партии, которые совместно с рядом правозащитных организаций подали несколько судебных исков.

В результате суд принял решение о полном и бессрочном запрете на реализацию спорного распоряжения. В постановлении содержится прямое указание государственным органам прекратить любые действия, направленные на исполнение данного указа. Представитель Белого дома Абигейл Джексон заявила о намерении администрации обжаловать это судебное решение.

Ранее Трамп опроверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. Он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом глава Белого дома отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне по сравнению с другими американскими президентами.

США
суды
Дональд Трамп
гражданства
указы
