01 ноября 2025 в 16:47

В Москве ищут покупателя части высотки на Котельнической набережной

Часть высотки на Котельнической набережной в Москве продают за 750 млн рублей

Жилой дом на Котельнической набережной в Москве Жилой дом на Котельнической набережной в Москве Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Часть здания в легендарной сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве выставлена на продажу, передает ТАСС. Стоимость уникального объекта составляет 750 млн рублей.

Площадь части здания составляет 872,6 кв. м. В продаваемый комплекс входит 10 квартир — по две на каждом уровне. Они находятся с четвертого по восьмой этаж. В планировке предусмотрены три совмещенных санузла и семь раздельных, а кухня занимает около 20 кв. м. Во всех помещениях выполнен качественный ремонт. Часть объектов — с видом на Кремль и Кремлевскую набережную.

Аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов отметил, что, вероятно, эти площади использовались в качестве мини-гостиницы. По его мнению, столь редкий и дорогостоящий объект может представлять интерес для крупных инвесторов.

Ранее в московских Кузьминках выставили на продажу предполагаемую резиденцию основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Объект площадью свыше 5000 кв. м оценили примерно в 800 млн руб. Он включает четыре корпуса по 500 кв. м каждый. Участок с лесом из голубых елей и парковкой на 50 мест арендован до 2052 года и оборудован системой видеонаблюдения.

Москва
высотки
недвижимость
риелторы
