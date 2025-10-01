Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 11:10

В Челябинске 19-летняя девушка погибла, выпав из окна на 26-м этаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске 19-летняя девушка погибла, выпав из окна высотки на 26-м этаже, сообщает портал 74.ru. По его данным, трагический инцидент произошел на Университетской набережной.

В материале отмечается, что девушку, лежавшую под окнами многоэтажки, заметили прохожие. Они же и вызвали полицию и скорую помощь. В областном СУ СК России организовали доследственную проверку.

Следственным отделом по Калининскому району регионального управления СКР устанавливаются обстоятельства смерти 19-летней девушки. Данных о криминальном характере смерти не имеется, — приводится заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок упал с высоты 10-го этажа жилого дома на козырек подъезда и чудом выжил. По информации столичного МЧС, трагедия едва не произошла на улице Удальцова в Западном административном округе города. После сообщения о падении несовершеннолетнего на место оперативно прибыли спасатели пожарной части № 54.

До этого в Новосибирске девушка спровоцировала вызов экстренных служб, сидя на подоконнике 14-го этажа ногами наружу. Очевидцев напугало такое поведение девушки, они сразу же обратились к спасателям.

Россия
Челябинск
падения
окна
высотки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.