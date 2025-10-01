В Челябинске 19-летняя девушка погибла, выпав из окна на 26-м этаже

В Челябинске 19-летняя девушка погибла, выпав из окна на 26-м этаже

В Челябинске 19-летняя девушка погибла, выпав из окна высотки на 26-м этаже, сообщает портал 74.ru. По его данным, трагический инцидент произошел на Университетской набережной.

В материале отмечается, что девушку, лежавшую под окнами многоэтажки, заметили прохожие. Они же и вызвали полицию и скорую помощь. В областном СУ СК России организовали доследственную проверку.

Следственным отделом по Калининскому району регионального управления СКР устанавливаются обстоятельства смерти 19-летней девушки. Данных о криминальном характере смерти не имеется, — приводится заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок упал с высоты 10-го этажа жилого дома на козырек подъезда и чудом выжил. По информации столичного МЧС, трагедия едва не произошла на улице Удальцова в Западном административном округе города. После сообщения о падении несовершеннолетнего на место оперативно прибыли спасатели пожарной части № 54.

До этого в Новосибирске девушка спровоцировала вызов экстренных служб, сидя на подоконнике 14-го этажа ногами наружу. Очевидцев напугало такое поведение девушки, они сразу же обратились к спасателям.