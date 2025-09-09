Отец случайно застрелил дочь, пытаясь убить птицу

В США 34-летний Дэвид Шультайс случайно застрелил свою 14-летнюю дочь Эмму, пытаясь убить залетевшую в дом птицу, сообщает New York Post. Девочка скончалась в больнице.

34-летний Дэвид Шультайс из Прери-Дю-Рошер 21 июля пытался застрелить канюка, который влетел в кирпичное здание. По словам представителей шерифа, пуля пробила окно и попала в его дочь Эмму Шультайс всего за шесть дней до ее 15-летия, — говорится в публикации.

Мужчине 2 сентября предъявили обвинение в повлекшем смерть неосторожном обращении с оружием. Обвинения также выдвинуты против 58-летней Карен Шварц. Она пыталась повлиять на свидетелей и прятала оружие. Шультайс ожидает суда в тюрьме. Шварц готовится написать явку с повинной.

Ранее в Хасавюрте сотрудница кофейни произвела выстрел из травматического пистолета в свою подругу. Пострадавшая с огнестрельным ранением головы была доставлена в медицинское учреждение. Как пояснила сама подозреваемая, пистолет принадлежал ее знакомому.

До этого в Подмосковье медики спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и выполнили экстренную малоинвазивную операцию. Хирургам удалось извлечь пулю без выполнения разрезов.