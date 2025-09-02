Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 10:42

Пьяный водитель каршеринга устроил гонки со стрельбой и авариями

МВД: в Петербурге нетрезвого водителя каршеринга задержали со стрельбой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургские полицейские с применением оружия задержали 29-летнего нетрезвого водителя каршеринга, устроившего гонки с правоохранителями на проспекте Испытателей, передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В частности, водитель Chery Tiggo не реагировал на требования об остановке, а продолжал движение, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Пытаясь скрыться от полицейских, водитель каршеринга решил заехать на паркинг на Байконурской улице, в результате чего снес шлагбаум и врезался в три находившихся на паркинге автомобиля: «Мини Купер», «Киа Сид» и «Мерседес Бенц». После наезда на автомобили водитель остановился, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, нарушителем оказался житель Смоленской области без водительских прав. Его привлекли к административной ответственности по ряду статей.

До этого два человека погибли при столкновении фуры и машины каршеринга на первом километре Юго-Восточной хорды. Водитель легкового автомобиля наехал на стоявший на обочине КамАЗ.

Санкт-Петербург
каршеринг
водители
стрельба
гонки
