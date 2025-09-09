Взрывы прогремели в одном из городов ДНР Взрывы прогремели в Калининском и Буденновском районах Донецка

Серия взрывов была слышна в Донецке, передает ТАСС. Корреспондент агентства рассказал, что в городе работает система противовоздушной обороны. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

В частности, взрывы прогремели в Калининском и Буденновском районах Донецка, — говорится в публикации.

Ранее в Донецке при подрыве взрывоопасного предмета пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в Никитовском районе Горловки, где украинский беспилотник сбросил боеприпас. В результате были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о громких взрывах в Сочи и пригородах. В городе были слышны сигнализации автомобилей, а также вибрировали стекла в окнах. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.