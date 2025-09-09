Взрыв прогремел в украинском городе

В украинском городе Сумы раздались звуки взрыва, сообщило издание «Страна.ua». По данным очевидцев, в городе были прилеты. Министерство обороны России пока не комментировало данную информацию.

Отмечается, что, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации республики, в Сумской области звучит воздушная тревога. При этом подчеркивается, что сирены включены только в Сумском районе региона.

Ранее стало известно, что в украинском городе Кременчуге взрыв повредил автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, о чем сообщили в компании «Укрзализныця». Там рассказали, что из-за ЧП изменился график движения поездов. Пассажиров в регионе будут доставлять на станции на автобусах, пока не закончится ремонт поврежденного участка.

До этого сообщалось о возгорании морского порта под Одессой. По словам горожан, мощное пламя вспыхнуло в Черноморске после объявления воздушной тревоги. Местные жители жаловались на гарь и неприятный запах в воздухе. Причины пожара не уточнялись. По предварительным данным, пламя охватило 100-метровую эстакаду.