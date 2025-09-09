Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря

Средства противовоздушной обороны сбили сразу 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны России. Как уточнили в ведомстве, атака зафиксирована с 13:30 до 14:45 по московскому времени. Противник задействовал БПЛА самолетного типа.

9 сентября с 13:30 до 14:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, — заявили в ведомстве.

В ночь на 9 сентября жители Сочи сообщали о громких взрывах на территории города и пригородов. По их словам, хлопки сопровождались срабатыванием сигнализаций автомобилей и вибрацией оконных стекол.

Позднее Минобороны сообщило, что в ночь на 9 сентября дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали более 30 беспилотников в небе над Россией. По данным ведомства, атаке подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за последнюю неделю в результате украинских атак были ранены почти 90 мирных жителей, включая четырех детей. Еще 10 человек погибли.