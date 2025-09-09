Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:57

Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны сбили сразу 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны России. Как уточнили в ведомстве, атака зафиксирована с 13:30 до 14:45 по московскому времени. Противник задействовал БПЛА самолетного типа.

9 сентября с 13:30 до 14:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, — заявили в ведомстве.

В ночь на 9 сентября жители Сочи сообщали о громких взрывах на территории города и пригородов. По их словам, хлопки сопровождались срабатыванием сигнализаций автомобилей и вибрацией оконных стекол.

Позднее Минобороны сообщило, что в ночь на 9 сентября дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали более 30 беспилотников в небе над Россией. По данным ведомства, атаке подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за последнюю неделю в результате украинских атак были ранены почти 90 мирных жителей, включая четырех детей. Еще 10 человек погибли.

Минобороны РФ
ПВО
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.