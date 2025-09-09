Раскрыт действенный способ защитить Россию от украинских беспилотников

Сплошной рубеж противовоздушной обороны, оснащенный зенитными ракетными комплексами, системами РЭБ и боевыми лазерами позволит защитить Россию от украинских беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такая линия обороны должна быть создана на малых высотах и протянуться от Балтийского до Черного моря.

Чтобы создать сплошную линию ПВО на малых высотах, надо иметь очень большое количество комплексов. Сейчас делается ставка не только на увеличение производства систем, способных уничтожать дроны, но и на системы РЭБ и оружие на новых физических принципах. Это аналогично тому, что было показано в Китае: боевые лазеры и электромагнитные пушки. Я всегда говорю, что для предотвращения атак БПЛА нужно создавать рубеж от Балтийского до Черного моря, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 9 сентября ликвидировали более 30 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов. 15 БПЛА удалось сбить над Черным морем, семь — над территорией Белгородской области, еще три — в Курской области.