09 сентября 2025 в 13:21

В Кремле прояснили ситуацию с поездкой Путина в Сочи на фоне атак БПЛА

Песков заявил, что атака БПЛА на Сочи не повлияла на график Путина

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ночная атака беспилотников на Сочи не повлияла на график президента РФ Владимира Путина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что все мероприятия проходят по плану. Накануне, 8 сентября, глава государства подключился к онлайн-саммиту БРИКС, находясь в Краснодарском крае.

График президента неизменен. Он реализуется по плану, — отметил Песков.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Адлерский район в Сочи погиб мужчина. По информации главы региона, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель.

Военный эксперт Юрий Кнутов между тем сообщил, что Украина все чаще использует дроны «Лютый» и «Бобер» для атак на Россию. По его словам, беспилотники летят на высоте 50–100 метров с инерциальной навигацией и выходят на GPS только для корректировок, что затрудняет их обнаружение. Из-за низкой высоты полета радиотехническая разведка неэффективна, и дроны можно заметить только радарами, которых должно быть много.

