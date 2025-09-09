В Кремле прояснили ситуацию с поездкой Путина в Сочи на фоне атак БПЛА Песков заявил, что атака БПЛА на Сочи не повлияла на график Путина

Ночная атака беспилотников на Сочи не повлияла на график президента РФ Владимира Путина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что все мероприятия проходят по плану. Накануне, 8 сентября, глава государства подключился к онлайн-саммиту БРИКС, находясь в Краснодарском крае.

График президента неизменен. Он реализуется по плану, — отметил Песков.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Адлерский район в Сочи погиб мужчина. По информации главы региона, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель.

Военный эксперт Юрий Кнутов между тем сообщил, что Украина все чаще использует дроны «Лютый» и «Бобер» для атак на Россию. По его словам, беспилотники летят на высоте 50–100 метров с инерциальной навигацией и выходят на GPS только для корректировок, что затрудняет их обнаружение. Из-за низкой высоты полета радиотехническая разведка неэффективна, и дроны можно заметить только радарами, которых должно быть много.