Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи

Вооруженные силы Украины могли использовать для атаки на Сочи беспилотники самолетного типа «Лютый» или «Бобер», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие БПЛА способны преодолевать более тысячи километров и наносить удары по целям на территории России.

Если ВСУ использовали для атаки на Сочи дроны самолетного типа, то они могли быть запущены из Одессы или Николаева. Если дроны небольшие, то они могли взлететь с территории нашей страны. Сейчас Украина широко применяет беспилотники самолетного типа, которые способны пролететь более тысячи километров. Это могли быть БПЛА типа «Лютый» или «Бобер». У них дальность полета до полутора тысяч километров. Все зависит от того, какое количество взрывчатки закладывается, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что Украина целенаправленно использует подобные дроны для ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, основная цель налетов — не военный ущерб, а создание паники и социальной напряженности в российском обществе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Адлерский район в Сочи погиб мужчина. По информации главы региона, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель.