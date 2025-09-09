Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя

Тренер Хабиба Мендес посоветовал проиграть бой из-за давления медиа

Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов Фото: Социальные сети

Хабибу Нурмагомедову нужно было «выйти и проиграть», чтобы избежать давления со стороны медиа, рассказал американский ММА-тренер Хавьер Мендес в интервью Hikmat Wehbi. По его словам, инцидент произошел в 2017 году, когда Хабиб не хотел давать интервью.

Он говорит: «Тренер, я так устал от этих интервью! Их так много». Я спросил: «Ты хочешь избежать всего этого?» Он ответил: «Да». Тогда я сказал ему: «Все очень просто. Выйди и проиграй — и тогда никто не захочет брать у тебя интервью». С тех пор у Хабиба не было проблем с этим аспектом, — поделился Мендес.

Последний бой Хабиба состоялся осенью 2020 года: он победил американца Джастина Гэтжи и сразу после этого объявил о завершении профессиональной карьеры, пообещав матери не драться без отца. После ухода из октагона Нурмагомедов основал собственный промоушен Eagle FC.

Ранее бывший боец Bellator Диллон Дэнис предложил организовать бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме. Он также выразил готовность участвовать в турнире вместе с Исламом Махачевым, заявив о стопроцентной уверенности в возвращении Макгрегора в клетку.

