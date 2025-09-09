Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российский дрон оставил ВСУ без британских раций в ДНР

Российские войска сорвали поставку британских раций для ВСУ в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО

Операторы БПЛА шестой мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили пикап с новыми британскими рациями для украинских военных в Константиновке ДНР, сообщили источники в комментарии ТАСС. Расчет FPV-дрона 27-го гвардейского артиллерийского полка сорвал доставку радиостанций AN/PRC-163 производства L3Harris, предназначавшихся для подразделений пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Расчет FPV-дрона 27-го гвардейского артиллерийского полка шестой мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск сорвал поставку новых радиостанций в подразделения пятой ОШБр ВСУ, уничтожив пикап противника, перевозивший оборудование связи AN/PRC-163 фирмы L3Harris, поставленное из Великобритании, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пусковую установку и командный пункт ЗРК С-300 украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов, базам дронов, штабам и позициям украинских военных и наемников в 140 местах.

Кроме того, военный эксперт в отставке, полковник Михаил Тимошенко заявил, что удар по Генштабу ВСУ носит предупредительный характер для президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, таким образом российские войска могли намеренно продемонстрировать возможность атак на украинские органы управления.

