09 сентября 2025 в 07:10

В Британии узнали, как Джонсон превратил служебные связи в бизнес-актив

Guardian: Джонсон после отставки использовал служебные связи для личной выгоды

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после ухода с поста использовал политические связи для личного обогащения и заключения выгодных международных сделок, сообщает Guardian со ссылкой на американскую некоммерческую организацию Distributed Denial of Secrets. По ее информации, действия британского политика могли идти вразрез с нормами этики и правилами лоббирования.

Так, в НКО утверждают, что Джонсон лоббировал интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии. Взамен политик просил его донести до кронпринца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда делового предложения, касавшегося предоставления услуг консалтинговой компании.

Кроме того, согласно полученным данным, британский экс-премьер в 2024 году якобы получил более 200 тыс. фунтов стерлингов (16,5 млн рублей) от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Помимо всего прочего, Джонсон еще находясь в должности, тайно встречался с одним из основателей компании Palantir Питером Тилем. Это произошло за несколько месяцев до того, как организация получила крупный контракт для анализа данных Национальной службы здравоохранения Англии.

Ранее посольство КНР в Лондоне потребовало от Джонсона отказаться от поддержки «тайваньской независимости» и не нарушать суверенитет Китая. Соответствующее заявление последовало после посещения острова экс-премьером Британии. По словам представителей посольства, КНР выступает решительно против любого визита британских политиков на Тайвань под любым предлогом.

Борис Джонсон
Великобритания
отставки
политики
