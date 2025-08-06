Китайские дипломаты набросились на Джонсона из-за одного решения Посольство Китая в Лондоне осудило визит Джонсона на Тайвань

В посольстве КНР в Лондоне потребовали от бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона отказаться от поддержки «тайваньской независимости» и не нарушать суверенитет Китая, говорится на сайте диппредставительства Китая. Это заявление последовало после посещения Джонсоном острова.

Мы решительно выступаем против любого визита британских политиков на Тайвань под любым предлогом. Тайвань — это неотъемлемая часть территории Китая. Тайваньские дела — это чисто внутренние дела Китая, внешнее вмешательство в них недопустимо, — говорится в сообщении.

Ранее администрация американского лидера Дональда Трампа отказало руководителю тайваньского руководства Лаю Циндэ в транзите через Нью-Йорк во время его турне по странам Центральной Америки. Источники связывают это решение Белого дома с давлением Пекина на Вашингтон.

Кроме того, 27 июля США выполнили второй этап поставок танков Abrams на Тайвань, отправив 42 боевые машины модификации M1A2T. Поступившая техника была распределена в учебное танковое подразделение в районе Синьчжу.