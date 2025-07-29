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29 июля 2025 в 03:25

«Трамп отказал»: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке

FT: главе Тайваня Циндэ не дали остановиться в Нью-Йорке после возражений из КНР

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация американского лидера Дональда Трампа отказала главе администрации Тайваня Лаю Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке во время его дипломатической поездки в Центральную Америку. Как сообщает Financial Times, решение было принято после возражений со стороны Китая.

Китай выразил Вашингтону возражения по поводу этого визита, — пишет издание.

Лай Циндэ планировал выступить в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation, но получил отказ. По данным источников, поездка тайваньского лидера могла осложнить американо-китайские торговые переговоры и сорвать возможный саммит Трампа с главой КНР Си Цзиньпином.

Вопрос о запланированной остановке в Далласе остается открытым. Стороны пытаются найти компромиссное решение.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты осуществили поставку второй партии из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань. Военная техника была доставлена в воскресенье, 27 июля, и перемещена в танковое учебное подразделение в округе Синьчжу. Транспортировка боевых машин, укрытых брезентом, осуществлялась на гражданских прицепах под охраной военной и гражданской полиции.

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