«Трамп отказал»: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке FT: главе Тайваня Циндэ не дали остановиться в Нью-Йорке после возражений из КНР

Администрация американского лидера Дональда Трампа отказала главе администрации Тайваня Лаю Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке во время его дипломатической поездки в Центральную Америку. Как сообщает Financial Times, решение было принято после возражений со стороны Китая.

Китай выразил Вашингтону возражения по поводу этого визита, — пишет издание.

Лай Циндэ планировал выступить в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation, но получил отказ. По данным источников, поездка тайваньского лидера могла осложнить американо-китайские торговые переговоры и сорвать возможный саммит Трампа с главой КНР Си Цзиньпином.

Вопрос о запланированной остановке в Далласе остается открытым. Стороны пытаются найти компромиссное решение.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты осуществили поставку второй партии из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань. Военная техника была доставлена в воскресенье, 27 июля, и перемещена в танковое учебное подразделение в округе Синьчжу. Транспортировка боевых машин, укрытых брезентом, осуществлялась на гражданских прицепах под охраной военной и гражданской полиции.