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28 июля 2025 в 18:43

США передали Тайваню новую партию танков Abrams

Taipei Times: вторая партия из 42 танков Abrams передана США на Тайвань

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США осуществили поставку второй партии из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань, сообщает издание Taipei Times. Военная техника была доставлена в воскресенье, 27 июля, и перемещена в танковое учебное подразделение в округе Синьчжу.

Планировалось, что танки прибудут в порт Тайбэя в субботу вечером, но из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных тайфуном, доставка задержалась, — сказано в материале.

Транспортировка боевых машин, укрытых брезентом, осуществлялась на гражданских прицепах под охраной военной и гражданской полиции. Данная поставка является частью сделки на $2,2 млрд, утвержденной Вашингтоном в 2019 году. Всего Тайвань должен получить 108 танков Abrams. Первая партия из 38 единиц поступила в конце 2024 года, завершающая поставка 28 танков ожидается в 2026-м.

Ранее директор Военного авиационного завода № 1 Яцек Гощиньский сообщил, что Польша не может проводить техническое обслуживание двигателей танков Abrams, приобретенных в США. Причина в отсутствии специального промышленного обслуживания на уровне сертифицированных авиазаводов.

До этого сообщалось, что США впервые за 17 лет привезли ядерные бомбы в Великобританию. Было доставлено несколько термоядерных боеприпасов типа B61-12. Их разместили на территории военной авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

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