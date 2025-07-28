США передали Тайваню новую партию танков Abrams

США осуществили поставку второй партии из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань, сообщает издание Taipei Times. Военная техника была доставлена в воскресенье, 27 июля, и перемещена в танковое учебное подразделение в округе Синьчжу.

Планировалось, что танки прибудут в порт Тайбэя в субботу вечером, но из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных тайфуном, доставка задержалась, — сказано в материале.

Транспортировка боевых машин, укрытых брезентом, осуществлялась на гражданских прицепах под охраной военной и гражданской полиции. Данная поставка является частью сделки на $2,2 млрд, утвержденной Вашингтоном в 2019 году. Всего Тайвань должен получить 108 танков Abrams. Первая партия из 38 единиц поступила в конце 2024 года, завершающая поставка 28 танков ожидается в 2026-м.

Ранее директор Военного авиационного завода № 1 Яцек Гощиньский сообщил, что Польша не может проводить техническое обслуживание двигателей танков Abrams, приобретенных в США. Причина в отсутствии специального промышленного обслуживания на уровне сертифицированных авиазаводов.

До этого сообщалось, что США впервые за 17 лет привезли ядерные бомбы в Великобританию. Было доставлено несколько термоядерных боеприпасов типа B61-12. Их разместили на территории военной авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании.