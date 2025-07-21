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21 июля 2025 в 15:30

США могли привезти ядерные бомбы в страну Европы впервые за 17 лет

UK Defence Journal: США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании

Фото: energy.gov

Соединенные Штаты разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет, сообщило издание UK Defence Journal. Предположительно, снаряды были перевезены из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в новое хранилище на территории Британии.

Несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке, — рассказал источник.

Отмечается, что американское ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся его вывоз из-за сокращения вооружений в Европе. Издание пишет, что возвращение ядерного оружия США в Европу может свидетельствовать об изменении стратегии НАТО на фоне ухудшения отношений с Россией.

Ранее СМИ писали, что правительство и Вооруженные силы Великобритании разработали секретную операцию «Апокалипсис» и ведут активную подготовку к защите от возможного ядерного удара. 200-страничный доклад Лондонской группы по обеспечению устойчивости предполагает принятие «срочных мер контроля» для ликвидации последствий ядерного взрыва.

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