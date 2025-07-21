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21 июля 2025 в 13:14

Раскрыты секретные планы Лондона по подготовке к ядерному удару

Царьград: Великобритания тайно готовится к ядерному удару по Лондон

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство и Вооруженные силы Великобритании разработали секретную операцию «Апокалипсис» и ведут активную подготовку к возможному ядерному удару, сообщает «Царьград» со ссылкой на 200-страничный доклад Лондонской группой по обеспечению устойчивости. Описывающие план действий документы предполагают «срочные меры контроля» для ликвидации последствий ядерного взрыва в Лондоне.

По одной из версий, утечка может быть способом подготовить собственное население на фоне жесткой риторики британского руководства о готовности к конфликту с Россией. План включает «срочные меры контроля», призванные не допустить радиационное облучение, предоставление убежищ, организацию эвакуации и ограничение доступа в пострадавшие районы. Также будет организована «Координационная группа по массовым смертям», которой предстоит разработать действия в случае инцидентов с большим числом жертв.

План сосредоточен на одном городе и выглядит сомнительным, так как от современного ядерного оружия масштаб разрушений будет колоссальным. Российские ракеты способны поразить цели на площади, которая превышает территорию Великобритании.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что Россия всегда на угрозы в свой адрес отвечает зеркально. По его словам, это прописано в ядерной доктрине. В то же время глава государства выразил надежду, что до ответа украинской стороне дело не дойдет.

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