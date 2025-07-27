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27 июля 2025 в 21:06

В Польше больше не смогут обслуживать американские танки Abrams

Директор авиазавода Гощиньский: Польша больше не может обслуживать Abrams

M1A1 Abrams M1A1 Abrams Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

Польша не может проводить техническое обслуживание двигателей танков Abrams, приобретенных в США, сообщил директор Военного авиационного завода № 1 Яцек Гощиньский. Причина в отсутствии специального промышленного обслуживания на уровне сертифицированных авиазаводов, передает Gazetaprawna.

Гощиньский отметил, что при выборе танков эти условия не были приняты во внимание. Власти Польши задумались о техническом обслуживании двигателей уже после приобретения техники.

Директор завода добавил, что в настоящее время Варшава уже получила из США 366 единиц бронетехники Abrams M1A1 и M1A2SEPv.3, а также значительное число вспомогательных транспортных средств, оборудованных идентичными силовыми установками.

Ранее сообщалось, что США впервые за 17 лет привезли ядерные бомбы в Великобританию. Было доставлено несколько термоядерных боеприпасов типа B61-12. Их разместили на территории военной авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании. До этого американское ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит во время холодной войны, но было вывезено из Европы в 2008 году. Его возможное возвращение может указывать на изменение стратегии НАТО из-за ухудшения отношений с Россией.

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