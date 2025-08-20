Гигантский метеор осветил небо Западной Японии

Жители западных регионов Японии стали свидетелями невероятно яркого метеора, сообщает NHK. На снятых видео — вспышка, которая настолько осветила ночное небо, что на мгновение настал день.

Некоторые даже почувствовали легкую вибрацию воздуха. По словам директора Музея космонавтики в Сендае Тошихисы Маэды, диаметр метеора мог превышать метр. Вероятнее всего, он полностью разрушился в атмосфере, а его остатки упали в воды Тихого океана.

До этого одна из самых мощных солнечных вспышек за последние годы была зафиксирована на Солнце. На видеозаписи видно, как огромный протуберанец — выброс раскаленной плазмы — оторвался от поверхности светила. Плазма ушла в сторону Марса. Последний раз прямое обрушение крупного протуберанца на Землю произошло 1 июня, вызвав магнитную бурю длительностью почти три дня.

Ранее специалисты Земной обсерватории NASA дали научное объяснение феномену гигантских темных образований над необитаемым островом Херд в Южном Индийском океане. Вращающиеся дыры являются результатом явления, известного как вихри Кармана.