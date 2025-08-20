Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 15:27

Гигантский метеор осветил небо Западной Японии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители западных регионов Японии стали свидетелями невероятно яркого метеора, сообщает NHK. На снятых видео — вспышка, которая настолько осветила ночное небо, что на мгновение настал день.

Некоторые даже почувствовали легкую вибрацию воздуха. По словам директора Музея космонавтики в Сендае Тошихисы Маэды, диаметр метеора мог превышать метр. Вероятнее всего, он полностью разрушился в атмосфере, а его остатки упали в воды Тихого океана.

До этого одна из самых мощных солнечных вспышек за последние годы была зафиксирована на Солнце. На видеозаписи видно, как огромный протуберанец — выброс раскаленной плазмы — оторвался от поверхности светила. Плазма ушла в сторону Марса. Последний раз прямое обрушение крупного протуберанца на Землю произошло 1 июня, вызвав магнитную бурю длительностью почти три дня.

Ранее специалисты Земной обсерватории NASA дали научное объяснение феномену гигантских темных образований над необитаемым островом Херд в Южном Индийском океане. Вращающиеся дыры являются результатом явления, известного как вихри Кармана.

метеоры
Япония
небесные тела
небо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сытнее блюда нет: готовим кабачки с фаршем в духовке — укропчик для аромата
В российском регионе подростки убили мужчину за отказ дать закурить
Экономист назвала одно из главных правил финансовой грамотности
В ГД призвали Зеленского последовать совету Стубба по решению конфликта
Пермяки погибли во время восхождения на Приэльбрусье
Спасла осечка: мать уберегла сына от педофила и стала жертвой покушения
В МИД молниеносно ответили на расширении антироссийских санкций
Энергетик ответил, почему Япония покупает уголь именно у России
Политтехнолог ответил, сместят ли Зеленского до подписания мирного договора
Кадыров подарил чемпиону UFC Чимаеву Maybach
Украинские истребители атаковали Курскую область
В Думе предложили прировнять коррупцию к госизмене
Эксперт объяснил, как российские водители смогут экономить на запчастях
Раскрыт список стран, поставлявших оружие Украине
Юрист раскрыл нюанс раздела имущества при разводе внука Пугачевой
«Максимально нищий»: Алибасов-младший раскрыл правду о своем долге
Как приготовить самые вкусные лисички: 14 рецептов, хитрости, советы
В Европе расширили антироссийский санкционный режим на несколько позиций
Арестована телеведущая «Дождя»
Стало известно, как легко адаптироваться к работе после отпуска
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.