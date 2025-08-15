Загадочные объекты над островом Херд получили научное объяснение

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
NASA: загадочные объекты над островом Херд являются воздушными вихрями

Спутник TIMED Спутник TIMED Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Специалисты Земной обсерватории NASA дали научное объяснение феномену гигантских темных образований над необитаемым островом Херд в южном Индийском океане. Вращающиеся дыры являются результатом явления, известного как вихри Кармана, которое возникает, когда преобладающий ветер сталкивается с сушей, нарушая воздушный поток и создавая «двойной ряд вихрей, меняющих направление вращения».

Остров Херд принадлежит Австралии, расположен примерно в 1500 км к северу от Антарктиды и занимает площадь 368 кв. км. Загадочные пятна, размер которых немного уменьшался, вытянулись цепочкой к северо-востоку от острова, скрытого под облаками.

Горный рельеф острова Херд, врезаясь в мощные ветра, создал эти масштабные вихревые дорожки. Так мистические «объекты» оказались впечатляющим, но полностью естественным атмосферным явлением.

Ранее над Уралом пронесся метеор. Необычное явление заметили жители сразу нескольких районов. На опубликованных кадрах космическое тело стремительно летело к Земле, затем в небе появилась ярко-зеленая вспышка — она осветила небо над Челябинской и Свердловской областями.

