Загадочные объекты над островом Херд получили научное объяснение

Специалисты Земной обсерватории NASA дали научное объяснение феномену гигантских темных образований над необитаемым островом Херд в южном Индийском океане. Вращающиеся дыры являются результатом явления, известного как вихри Кармана, которое возникает, когда преобладающий ветер сталкивается с сушей, нарушая воздушный поток и создавая «двойной ряд вихрей, меняющих направление вращения».

Остров Херд принадлежит Австралии, расположен примерно в 1500 км к северу от Антарктиды и занимает площадь 368 кв. км. Загадочные пятна, размер которых немного уменьшался, вытянулись цепочкой к северо-востоку от острова, скрытого под облаками.

Горный рельеф острова Херд, врезаясь в мощные ветра, создал эти масштабные вихревые дорожки. Так мистические «объекты» оказались впечатляющим, но полностью естественным атмосферным явлением.

