Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео

Одна из самых мощных солнечных вспышек за последние годы зафиксирована на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. На видеозаписи видно, как огромный протуберанец – выброс раскаленной плазмы – оторвался от поверхности светила.

Положение и размер Солнца на обоих видео показаны белым кругом. Для понимания масштаба происходящих процессов, размер красного кадра составляет около 8 млн км, а синего — более 40 млн км, — сообщили астрономы.

В этом случае плазма ушла в сторону Марса. Последний раз прямое обрушение крупного протуберанца на Землю произошло 1 июня, вызвав магнитную бурю длительностью почти три дня.

Тем временем стало известно, что ученые изобрели зонды, которые будут подниматься над Землей на высоту от 50 до 90 км (мезосфера) самостоятельно под действием Солнца. Отмечается, что эти высоты недоступны ни для самолетов, ни для спутников. Идея заключается в создании множества таких мембран, на которых закреплены маленькие датчики для сбора и передачи данных о мезосфере.