Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы Изобретены зонды, которые будут подниматься над Землей под действием солнца

Ученые изобрели зонды, которые будут подниматься над Землей на высоту от 50 до 90 км (мезосфера) самостоятельно под действием Солнца, пишет Hi-Tech.Mail.ru. Отмечается, что эти высоты недоступны ни для самолетов, ни для спутников.

Идея заключается в создании множества таких мембран, на которых закреплены маленькие датчики для сбора и передачи данных о мезосфере. Эти мембраны будут сброшены со стратосферного аэростата на высоте около 50 км — максимально доступной для него.

Затем солнечная энергия позволит зондом постепенно подняться до 100 километров, обеспечивая в этой части атмосферы как минимум целый световой день. После заката они снова опустятся в нижние слои, но, благодаря своей легкости, не должны упасть на Землю, и с рассветом снова начнут подъем.