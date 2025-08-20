Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы

Ученые изобрели зонды, которые будут подниматься над Землей на высоту от 50 до 90 км (мезосфера) самостоятельно под действием Солнца, пишет Hi-Tech.Mail.ru. Отмечается, что эти высоты недоступны ни для самолетов, ни для спутников.
Идея заключается в создании множества таких мембран, на которых закреплены маленькие датчики для сбора и передачи данных о мезосфере. Эти мембраны будут сброшены со стратосферного аэростата на высоте около 50 км — максимально доступной для него.
Затем солнечная энергия позволит зондом постепенно подняться до 100 километров, обеспечивая в этой части атмосферы как минимум целый световой день. После заката они снова опустятся в нижние слои, но, благодаря своей легкости, не должны упасть на Землю, и с рассветом снова начнут подъем.