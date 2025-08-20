Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:14

Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы

Изобретены зонды, которые будут подниматься над Землей под действием солнца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые изобрели зонды, которые будут подниматься над Землей на высоту от 50 до 90 км (мезосфера) самостоятельно под действием Солнца, пишет Hi-Tech.Mail.ru. Отмечается, что эти высоты недоступны ни для самолетов, ни для спутников.

Идея заключается в создании множества таких мембран, на которых закреплены маленькие датчики для сбора и передачи данных о мезосфере. Эти мембраны будут сброшены со стратосферного аэростата на высоте около 50 км — максимально доступной для него.

Затем солнечная энергия позволит зондом постепенно подняться до 100 километров, обеспечивая в этой части атмосферы как минимум целый световой день. После заката они снова опустятся в нижние слои, но, благодаря своей легкости, не должны упасть на Землю, и с рассветом снова начнут подъем.

технологии
ученые
атмосфера
Земля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве вынесли приговор последователю основателя МММ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.