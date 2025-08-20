Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Польский прокурор предположил, чем является взорвавшийся неизвестный объект

Прокурор Трусевич: упавший в Польше неизвестный объект мог быть военным дроном

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный объект, который упал около польского города Осины и затем взорвался, мог быть военным дроном, заявил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич. Он выразил сомнение, что беспилотник принадлежал польским военным, и добавил, что у БПЛА был двигатель внутреннего сгорания, сообщает РИА Новости.

Это военный дрон. Скорее всего, он поврежден по причине детонации взрывчатых веществ, — сказал Трусевич.

Ранее представитель полиции Марчин Юзвик заявил, что неопознанный объект упал на кукурузное поле в населенном пункте Осины в Польше, после чего взорвался. По его словам, на месте падения нашли пластиковые и металлические обломки.

Представитель полиции отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, при этом в некоторых домах выбиты стекла. В то же время польские военные сообщили, что воздушное пространство республики не было нарушено. Они считают, что упавший объект может быть частью старого двигателя с пропеллером.

До этого спасатели на одном из стамбульских пляжей обнаружили подозрительный объект, внешне схожий с дроном-камикадзе. Находка вызвала оперативную реакцию правительства страны и панику среди туристов.

