20 августа 2025 в 15:32

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кукурузы

Кукуруза способствует нормализации работы ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулярное употребление кукурузы способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта благодаря пищевым волокнам, сообщает издание «Петербург2» со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что в зернах кукурузы содержатся витамины РР, Е, К, а также витамины группы В (В1, В2) и аскорбиновая кислота.

В початках кукурузы содержатся важные минералы, такие как калий, фосфор, железо и магний. Белок этого злака богат незаменимыми аминокислотами — триптофаном и лизином.

В кукурузе есть бета-каротин и лютеин, которые способствуют здоровью глаз. Также она обладает противоотечным эффектом, помогает снизить боли в суставах и укрепляет иммунную систему.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что от употребления грибов лучше отказаться людям с гастритом, язвой, холециститом и дискинезией желчевыводящих путей. По его словам, этот продукт вызывает обострение данных заболеваний. Также специалист посоветовал не есть грибы со сметаной или жареной картошкой.

