В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кукурузы

Регулярное употребление кукурузы способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта благодаря пищевым волокнам, сообщает издание «Петербург2» со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что в зернах кукурузы содержатся витамины РР, Е, К, а также витамины группы В (В1, В2) и аскорбиновая кислота.

В початках кукурузы содержатся важные минералы, такие как калий, фосфор, железо и магний. Белок этого злака богат незаменимыми аминокислотами — триптофаном и лизином.

В кукурузе есть бета-каротин и лютеин, которые способствуют здоровью глаз. Также она обладает противоотечным эффектом, помогает снизить боли в суставах и укрепляет иммунную систему.

